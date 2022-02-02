Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden "Kavala" tepkisi: Saygı ilkesini ihlal etmiştir
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala davasının AİHM’e havale edilmesine dair ara kararı oy çokluğuyla kabul etti. Türkiye "Bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyan yaklaşımıyla yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir" tepkisini gösterdi.
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