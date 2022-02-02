Ceren Ece Öksüz, 16 yaşında...

Küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor ama tüm Türkiye onu TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde söylediği "Heyamo" şarkısıyla tanıdı.

Öksüz, seslendirdiği şarkıyla büyük beğeni topladı.

"Böyle bir filmde yer almak onur ve gurur verici"

"Heyamo"yu seslendiren Ceren Ece Öksüz duygularını TRT Haber'de anlattı.

"Ben çok mutlu oldum. Özellikle böyle bir filmde yer almak, yaşanmışlığın, bir kahramanlık hikayesinin perdelendiği bir filmde yer almak özellikle gurur verici bir duygu. Başka bir proje olsa bu kadar önemli değildi ama bu proje olması çok başka bir durum. Vatan, millet sevgisi bizim milletimiz için çok önemli bir duygu. Bu yüzden özellikle bu filmde yer almak çok onur vericiydi. İnsanlar stüdyo ortamı zannediyorlar o kaydı. Spontane gelişti aslında, yönetmenimiz beni sette dinledi. "Tamam, İstanbul'daki iptal sen söyleyeceksin" dedi. O anda bana canlı okutturdu o eseri, hemen kayıt aldık."

Öksüz'den Erdoğan'a türkü sürprizi

Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan Ece Öksüz, Trabzon’daki “Gençlik Buluşması” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, filmdeki "Heyamo" türküsünü çok beğendiğini ifade etmesi üzerine, soruyu soran Öksüz, türküyü kendisinin seslendirdiğini açıkladı.

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[Fotoğraf: AA]

"Çok mutluluk vericiydi"

Şarkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı olarak söylemesi Öksüz'e büyük mutluluk verdi:

"Öyle bir organizasyonda Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktan gurur duydum. Cumhurbaşkanımız da bilmiyordu. "Seslendirmeyi ben yaptım, hatta size canlı okumak istiyorum" dedim. Çok mutluluk vericiydi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Öksüz'e ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.