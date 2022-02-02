MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın başlatılacağını belirtti.

Gelecek yıl yapılacak genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık için partilerinin 2021'den bu yana sürdürülen faaliyet programlarının bu yıl da devam edeceğini ifade eden Yalçın, bu kapsamda ilk olarak Kızılcahamam'da 4-6 Şubat'ta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekillerinin, 11-13 Şubat'ta da il başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılacağını kaydetti.

Daha sonrası için de "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" teması altında yeni bir faaliyet takvimi planlandığını aktaran Yalçın, "Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının, özellikle Akdeniz'in doğusundaki ve Ege bölgesindeki ilçelerde yoğunlaşacağını bildirdi. Yalçın, "Toplantıların ilki, 18 Şubat Cuma günü İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

"Arızalı muhalefete karşı partimizce bayrak açıldığı ilan edilecektir"

Bayraklı'nın, "Akdeniz'deki Türk hakimiyetini sürdürmek üzere levent toplamak için denizcilerin bayrak açtığı mevkiden adını alan güzide bir ilçe" olduğunu vurgulayan Yalçın, Bayraklı isminin bu çerçevede milletin Akdeniz ve Ege'deki hakimiyetini simgelediğini aktardı.

MHP açısından da "Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"na İzmir'in Bayraklı ilçesinden başlanmasının sembolik anlam ifade ettiğini, bir mesaj taşıdığını bildiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içermektedir.

Toplantılarda, Türkiye'yi ve özellikle de siyaseti yeniden dizayn ederek meşru yönetimi değiştirmek isteyen küresel emperyalizmin çıkarları doğrultusunda hareket eden arızalı muhalefete karşı partimizce bayrak açıldığı ilan edilecektir.

Milli iradenin 2023'te bir kez daha tecellisi yolunda milletimiz, MHP'de ve bu iradeyi temsil eden Cumhur İttifakı'nın siyasi bayrağı altında toplanmaya davet edilecektir.

Bilindiği gibi bayrak, milli birlik ve beraberliğimizi temsil eden kutsal bir simgedir. Türk vatanının birlik ve bütünlüğünü temsil eden al bayrağın ülkemiz sınırları içinde sonsuza kadar dalgalanacağına inandığımız gibi, toplantılarda, Cumhur İttifakı'nı vücuda getiren milli iradenin de siyasi hayatımızda uzun yıllar boyunca bir bayrak gibi dalgalanacağı anlatılacaktır."

"Doğruları söyleyecek, gerçekleri haykıracağız"

Toplantıların, "Cumhur İttifakı'nı zaruri kılan milli mutabakat zeminini dağıtmak isteyen iş birlikçi muhalefet anlayışına karşı MHP teşkilatlarının tuttuğu bayrak nöbetinin göstergesi" olacağını ifade eden Yalçın, MHP kadrolarının varlığını, milletin bekasına ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne adadığını vurguladı.

MHP teşkilatının, "2023'te Lider Ülke Türkiye" hedefini gerçekleştirecek Türkiye sevdalıları olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP, milletimizin siyasette tüten ocağıdır. MHP, milli vicdanın aksisedasıdır. MHP, milli varlığımızın sigortasıdır. Tarihin üzerimize yüklediği bu büyük misyona dört elle sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bekamıza dönük tehditleri görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. 53 yıldır olduğu gibi ülkemizin kutlu değerlerini aşkla, şevkle muhafaza edeceğiz."

Cumhur İttifakı'nın sadece bir siyasi sözleşmeden ibaret olmadığını sabırla anlatmayı sürdüreceklerini aktaran Yalçın, Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarında Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek siyasetler üstü bir milli mutabakat projesi olduğunu tekrarlayacaklarını bildirdi.