Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, Gine Bissau'da dün gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini kınayarak, Türkiye'nin dost ve kardeş Gine Bissau halkının yanında olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, dün gece Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'yı arayarak, gelişmeler hakkında bilgi almış ve Türkiye'nin Gine Bissau’yla dayanışmasını vurgulamıştı.

Gine'de darbe girişimi

Başkent Bissau'da, dün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında silah sesleri duyulmuş ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olayı "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Embalo'nun asker tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.

Embalo, birkaç saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında" ifadesini kullanmıştı.