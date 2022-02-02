Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamalarında şunları kaydetti;

Kış Kartalı Harekatı ile hava kuvvetlerimiz terör örgütlerinin çeşitli yapılarını darmadağın etti. Aynı şekilde bugün Eren operasyonlarının yeni bir safhası başladı. Bu terörle mücadele en güçlü şekilde sürecektir.

Bu kesinlikle kardeş devletlerin kardeş halkların topraklarına bir müdahale değildir. Tamamen hem ülkemizi tehdit eden hem de onların topraklarında bulunmaması gereken terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir, operasyondur ve tamamen hukuk temelinde gerçekleşiyor.

Halen müttefiklerimizde bu terör örgütlerine silah gönderenlerin yaklaşımları ortadadır. Bütün bu tabloya baktığımızda bu terör yapılarını darmadağın etmek ve yok etmek egemen bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en meşrü hakkıdır.