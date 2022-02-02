Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Kış-18 Operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 1050 personel görev alıyor.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de “Eren Kış-18 Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Eren Operasyonları Hakkari
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