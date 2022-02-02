Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Hava sıcaklığının düştüğü Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Edirne'de kar nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve Balkan köyleri beyaza büründü.
Karayolları ekipleri sınır kapısı yolunda kar küreme ve tuzlama, İl Özel İdaresi ekipleri de karla kaplanan köy yollarında kar küreme çalışmaları yürütüyor.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
“Kar berekettir”
Hamzabeyli köyü sakinlerinden Ahmet Tufan, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Kar yağışının zaman zaman etkili olduğunu vurgulayan Tufan, "Kar berekettir. Yeraltı sularının beslenmesine, tarlalardaki mahsulün gelişmesine büyük katkısı var. Köyümüzde yaklaşık 10 santimetre kar var. Yollarımız açık, herhangi bir sorun yok" dedi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahya Dağı mevkiinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının öğleden sonra etkisini arttırarak yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
- 12:32
- 12:25
- 12:25
- 12:18
- 12:15