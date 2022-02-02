Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşını ağırladı
[Fotoğraf: AA]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit'i ağırladı.
Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral en-Nabit, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.
Görüşmede askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Etiketler: Genelkurmay Katar Yaşar Güler
Son Haberler
- 12:32
- 12:25
- 12:25
- 12:18
- 12:15
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz