Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 16 Aralık 1991'de kurulan Ukrayna'yı ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye. O günden bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün ileriye taşınıyor.

Diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'yı ziyaret edecek, Kiev'de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması için de fırsat olarak değerlendiriliyor.

SETA Dış Politika Uzmanı Mehmet Çağatay, serbest ticaret anlaşmasının özellikle gümrüğün kaldırılmasını öngördüğünü belirterek, bunun da doğal olarak iki ülke arasındaki ihracatı ve ithalatı artıracağını söyledi.

Savunmada da iş birliği güçleniyor

Savunma sanayi alanında da iki ülke arasında iş birliği güçleniyor. Ukrayna'nın özellikle Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi duyduğunu ifade eden Çağatay, "Şu anda Baykar ile Ukrayna arasında 30'dan fazla proje yürütüldüğünü ben biliyorum ki savunma sanayi alanında genel olarak bu sayı çok daha fazla." dedi.

Türkiye, Ukraynalı turistlerin uğrak noktası oldu

Turizm de iki ülke ilişkilerinde önemli rol oynuyor. 1 Haziran 2017'den beri Türkiye-Ukrayna arası seyahatlerde kimlik göstermek yeterli. Bu kolaylık ile Türkiye, Ukraynalı turistlerin uğrak noktası haline geldi. 2021'de Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı 2 milyonu aşarken 350 bin Türk turist de Ukrayna'yı ziyaret etti.

Hedef 10 milyar dolar ticaret hacmi

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de 5 milyar dolardı. Hedef ise 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak.

EFEKT