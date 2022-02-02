İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle iltisaklı oldukları suçlamasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

12 adrese baskın düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir'de 11, İstanbul'da da bir kişiyi yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.