Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, halen İstanbul'da devam eden sağanağın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışın gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmura, yükseklerde ise kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklar meydana gelebilir.
Etiketler: Meteoroloji İstanbul Sağanak
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