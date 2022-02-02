Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, halen İstanbul'da devam eden sağanağın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmura, yükseklerde ise kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklar meydana gelebilir.