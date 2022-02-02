Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları, Omicron varyantının da etkisiyle 100 bini geçti.

Vaka sayılarının daha da artması bekleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, salgındaki son durumu değerlendirmek üzere bugün 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

102 bin 601 vaka tespit edildi

Bakanlığın paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de dün 102 bin 601 vaka tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 562 kişi sağlığına kavuştu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

''Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri paylaşarak şunları söyledi:

"Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin."