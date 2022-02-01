Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da silah sesleri duyuldu.
Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi.
Olayın ardından okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler evlerine gönderildi.
Görgü tanıklarının ifadelerinde, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.
Silah seslerinin kaynağı henüz bilinmiyor.
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