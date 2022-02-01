3 yargıçtan oluşan Telemark Bölge Mahkemesi, Anders Behring Breivik'in şartlı tahliye talebini karara bağladı.

Mahkeme kararında, Breivik’in 22 Temmuz 2011’deki terör eylemlerine dönebilecek davranışlar sergileyebileceğine dair "açık bir risk" olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedilirken, karara itiraz edilebileceği aktarıldı.

"Sanık toplum için tehlikeli"

Breivik’in şartlı tahliye duruşmalarında bilirkişi olarak yer alan psikiyatr Randi Rosenqvist, sanığın halen toplum için tehlikeli olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Şiddetten uzaklaştığını iddia ediyor

Çoğu çocuk 77 kişinin katili, Nazi selamı vererek ve ulusal sosyalizm üzerine nutuk çektiği 18 Ocak'taki mahkemede verdiği ifadede, kendini şiddetten uzaklaştırdığını ve 10 yıl asgari cezasını çektikten sonra serbest kalmak istediğini söylemişti.

Anders Behring Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.