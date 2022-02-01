Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Blinken görüşmede, "karşılıklı güvenlik kaygıları konusunda Rusya ile görüş alışverişi sürdürmek" ve "Ukrayna sınırlarından asker ve teçhizatın geri çekilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'nin Rusya'nın güvenlik önerilerine verdiği yazılı yanıtı takip etmek için görüştü.

Bakan, ortaklarımız ve Müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde yapmayı planladığımız karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda Rusya ile önemli bir alışverişi sürdürmek için ikili ve Müttefikler ve ortaklarla birlikte ABD'nin istekliliğini vurguladı.

Bakan ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını ve tüm ülkelerin kendi dış politikalarını ve ittifaklarını belirleme hakkını yineledi.

Bakan, Rusya'yı derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından asker ve teçhizatın geri çekilmesini istedi.

Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesinin hızlı ve ciddi sonuçları olacağını vurguladı ve Rusya'yı diplomatik bir yol izlemeye çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasında dikkat çeken başlıklar:

ABD tarafı talep ettiğimiz güvenlik garantilerinin ikincil konularında önemli gördükleri alanlarda tartışmaya açık olduklarını dile getiriyor ve buna odaklanıyorlar.

Rusya bazı NATO ülkelerinin güvenliğin kapsamı konusundaki yaklaşımlarından endişe duymaktadır. ABD'nin güvenlik kavramının bölünmez bütünlüğüne dair imzalanan anlaşmalar konusunda bizim güvenlik talebimize verdiği yanıt olumsuz. ABD Dışişleri Bakanı bu konuda Rusya ile görüşmeler konusunda mutabık.

Rusya Batı'dan daha önce imzalanan anlaşmalara neden uyulmadığına dair dürüst cevaplar almak için ısrarcı olacaktır.

NATO ve ABD'ye vereceğimiz cevaplar konusunda kendi kurumlarımız ile koordinasyonumuz devam ediyor.