Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyen kişilere yönelik karantina zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Yeni düzenleme kapsamında semptom gösteren COVID-19 taşıyıcılarının karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiği bilgisi verildi.

Hükümetin tüm okullarda tam zamanlı eğitime geçişin yeniden başlatılmasına karar verdiği ifade edildi.

Yeni kurallar bugünden itibaren uygulamaya girdi

Açıklamada, Güney Afrika nüfusunun yüzde 60 ila 80'i aşan COVID-19 bağışıklık oranlarının bu kararların alınmasında etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni karantina kurallarının bugünden itibaren uygulamaya girdiği açıklandı.

Güney Afrika'da bugüne kadar 3 milyon 605 bin 222 kişi COVID-19'a yakalandı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bini geçti.