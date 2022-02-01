Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının baskın olduğu Türkiye'de vaka sayılarının yükselişe devam ettiğini anlattı.

Yapılan 100 PCR testinin 20'sinin pozitif çıktığını belirten Şener, "Vatandaşlarımızın ciddi bir kesimi, acil servislere nefes darlığı, ateş, öksürük gibi şikayetlerle geliyorlar. Bunların bir kısmının grip olduğuna yönelik şüphelerimiz de var ama testlerin ciddi bir kısmı pozitif çıkıyor" dedi.

"Tam aşılı olanlar hastalığı çok hafif geçiriyor"

Alper Şener, pozitiflik oranının yükselmesi dışında yoğun bakıma, hastaneye ve acil servise başvuruların da tırmanışa geçtiğini dile getirdi:

"Tam aşılı olanlar hastalığı çok hafif geçiriyor. Hasta grubunun ciddi bir kesiminin hiç aşılanmamış olduğunu görüyoruz. Aşılanmamış grupta hastaneye, yoğun bakıma, yatış oranının yüksek olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Mevcut aşılar Omicron dahil olmak üzere COVID-19'a karşı yüzde 99 ölümü, yüzde 90 da hastaneye yatışı önlüyor."

Sağlık çalışanlarının COVID-19 ile mücadelesinin ilk günkü gibi sürdüğünü vurgulayan Şener, herkesin maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alması gerektiğini sözlerine ekledi.