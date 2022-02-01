Türkiye, sağlık turizmi konusunda atağa kalktı. Özellikle son yıllarda bu konuda sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Sadece termal alanda değil, medikal ya da diğer adıyla tıp turizmi konusunda da en fazla tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.

2021 yılında Türkiye 1 milyon civarında yabancı hastayı ağırladı. 2023’te ise 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gelir öngörülüyor.

Ağız ve diş sağlığına yoğun talep var

Sağlık turizminin bileşenlerinden ağız ve diş sağlığında ise Türkiye gün geçtikçe değer kazanıyor, yabancıların tedavi talepleri artıyor.

Ağız ve diş sağlığındaki yoğun talebi değerlendiren Diş Hekimi Figen Şencan, "Türkiye ağız ve diş sağlığı konusunda, diş hekimlerimizin tecrübesi, sahip olduğumuz ileri teknoloji, hızlı ve kaliteli tedavi süreci ile Avrupa’nın gözdesi haline geldi. Ayrıca sağlık turizminde vize kolaylığı, coğrafi konum, uçuş maliyetlerinin düşüklüğü, yüksek kurun sağladığı fiyat avantajıyla birlikte Avrupa vatandaşları açısından ülkemizin cazibesi artıyor. Diş tedavisinde dünya standartlarının üzerindeyiz" dedi.

Yabancıların ilgisi artıyor

Diş tedavilerinde yurt dışından Türkiye’ye artan yoğun bir ilgi olduğuna dikkati çeken Şencan, "Türkiye sağlık turizminde son 10 yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirdi. Ülkemizin dental turizm anlamında insan kaynağı, diş hekimi, yetki ve yeterlilik anlamında hiçbir eksiği yok. Artık dünyanın her yerinden birçok farklı ülke vatandaşı sağlıkta ülkemizi tercih ediyor, hastalarımızın yüzde 80’i yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor. Sağlık hizmetlerinin çok pahalı olduğu Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD’den tedavi olmak için Türkiye’ye gelenlerin sayısı artıyor. Diş tedavileri için ülkemizi ziyaret edenlerin memnuniyet oranı yüzde 90’lara ulaşmış durumda. Dental tedaviler genellikle yüksek maliyetlidir, hastalar ortalama kişi başı 5 bin Euro civarında harcama yapıyor. Sağlık turizmi için gelen turistler, normal turistin beş katı kadar döviz bırakıyor ve sadece tedavi olup dönmüyor. Hem konaklıyor, tatil yapıyor hem tarihi yerleri geziyor. Bu yüksek potansiyelimizle elde ettiğimiz başarılarımızdan çok daha fazlasını yaparak sağlık turizminde ilk sıralara yerleşebileceğimiz inancındayız” diye konuştu.

"Öncelikli tercihleri implant, protez ve gülüş tasarımı"

Şencan, yabancıların öncelikli tercihleri hakkında açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık turizmi yalnızca fonksiyonel diş tedavileri açısından değil, estetik kaygılarla kozmetik diş hekimliği alanında da ilgi görüyor. Dijital diş hekimliğinin en önemli avantajlarından biri estetik gülüş tasarımı yapılabilmesi. Protetik ve restoratif tedavileri içinde barındıran ‘Gülüş Tasarımı’ için çok fazla talep var. Mikro kamera yardımı ile üç boyutlu hale dönüştürülen dişler üzerinde, bireyin yüz ve ağız yapısına uygun olarak, sanal aşındırma, ekleme, kontur değişikliği yapılabilmesine olanak veren teknolojiler kullanıyoruz. Dişlerin bitmiş hali kurgulanarak bireyin gerçek yüz fotoğrafı ile uyumlanarak restorasyon bitmeden önce ekranda görülebiliyor. Gelişen teknoloji implant tedavilerinin başarısını da artırdı. Bilgisayar ile klinik ortamda diş tedavileri kısa sürelerde bitirilebiliyor. Ülkemizde ağız ve diş cerrahisi (İmplantoloji) ve protez tedavisi (Protezler, kuronlar, lamineler) başta ihtiyaç duyulan her türlü tedavi uygulanmakta. Türk diş hekimleri olarak yüksek teknolojimizle, makul fiyatlarımızla, hızlı tedavi süreciyle çok kısa süreler içerisinde sorunlara çözüm üretiyoruz."