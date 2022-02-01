Yonhap haber ajansına göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 18 bin 343 yeni COVID-19 enfeksiyonu bildirdi.

Böylelikle toplam vaka sayısı 864 bin 42'ye çıktı.

COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 6 bin 772'ye ulaştı.

Geçen hafta ülkede tespit edilen vakaların yüzde 80'inin Omicron varyantı olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkede 29 Ocak'ta Omicron varyantıyla mücadele için revize edilmiş bir virüs yanıt sistemi tanıtıldı.

Buna göre, halk sağlığı merkezlerinde ve büyük hastanelerde kurulan yaklaşık 250 test istasyonunda hızlı antijen ve PCR testleri yer alacak, insanlar hangisini yapmak istediklerini seçebilecek.

60 yaş üstü gibi yüksek risk gruplarındaki kişilere PCR testleri için öncelik verilecek. Yerel hastaneler ve klinikler de bireysel test kitlerini uygulayacak.

KDCA, revize edilen sistemin kritik vakaları ve ölümleri en aza indirirken, sağlık sektörünün yavaşlamasını veya çökmesini önlemek için tasarlandığını belirtti.