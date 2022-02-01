Emir Temim, ABD'nin başkenti Washington'da Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Temim"Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık bağlamında uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin bakış açılarımızı ele aldık" ifadesini kullandı.

Bölgede istikrar ve barışın sağlanması için ABD ile Katar arasındaki ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de, ülkesinin ABD ve İran arasında bakış açılarını yakınlaştırmak için çalıştığını belirtti.

Bakan Al Sani, şöyle devam etti:

"Tahran ve Washington arasında bakış açılarını yakınlaştırmak için açık kanallardan istifade ediyoruz. İran'ın nükleer meselesinde anlaşmaya varmak bizim için önemli çünkü bu, bölgenin istikrarı için önemli bir faktör. İran tarafını bölge ülkeleriyle olumlu girişimlerde bulunmaya teşvik ediyoruz" dedi.

Joe Biden döneminde körfez ülkelerinden ABD'yi ziyaret eden ilk lider olan Katar Emiri Temim, pazar günü ülkeye gelmişti.