Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Şura Meclisi Güvenlik ve Askeri İşler Komitesi tarafından yapılan incelemenin ardından "bayrak sistemi değişikliği" yasa tasarısı kabul edildi.

Habere göre kararın Kral Selman bin Abdulaziz tarafından onaylanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın Eş-Şarku'l-Avsat gazetesi de söz konusu değişikliğin, bayrak, arma ve milli marş sistemiyle sınırlı olacağını, içerik ve şekline dokunulmayacağını ve konseyin öneriyi Kral Selman'a sunacağını duyurdu.

Gazetede yer alan haberde, değişikliği sunan Sa'd el-Uteybi, tasarının, "yasaların ve düzenlemelerin geliştirilmesini ve milli marşı tanımlayan ve hükümlerini detaylandıran sistemin eksikliğine ilişkin yasama boşluğunun doldurulmasını" hedeflediğini söyledi.

Suudi Arabistan El-Yevm gazetesi de bayrak, arma ve milli marş sistemindeki değişikliğin, içerikte bir değişikliği kapsamadığını ve sistemsel bir değişiklik olduğunu yazdı.

Habere göre, ülkenin bayrağı ve Kelime-i Tevhid'in karşı karşıya kalabileceği durumlara yönelik gereken korumanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Suudi Arabistan'da şu ana kadar yürürlükte olan bayrak, arma ve milli marş sistemi, 1973 yılında kraliyet tarafından yayımlanan kararnameyle kabul edilmişti.

Mevcut sistemde, bayrağın tanımı, resmi toplantı ve törenlerde nasıl konulacağı ve bayrağa yönelik ihlallere ilişkin hapis ve para cezaları da açıklanıyor.