Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı 663 bin 693'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 319 artarak 627 bin 342'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 755'e çıktı.

Vakalar 600'ün altında seyrediyordu

Bugüne kadar 6 milyon 172 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 27 bin 596 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini geçmişti.