Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da en yüksek günlük vaka sayısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan'da 5 bin 223 ile COVID-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki vaka sayısı 663 bin 693'e yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 319 artarak 627 bin 342'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 21 artarak 8 bin 755'e çıktı.
Vakalar 600'ün altında seyrediyordu
Bugüne kadar 6 milyon 172 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 27 bin 596 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da 2022'nin ilk haftasında 600'ün altında seyreden günlük vaka sayısı ocak sonunda 4 bini geçmişti.
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