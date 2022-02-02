CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "CHP Cumhur İttifakın'dan oy alamaz" sözlerine tepki gösterdi.

Herkesin bu edebiyatı yapabileceğini ifade eden Öztrak, "Biz olmasaydık, şöyle olurdu, biz olmasaydık böyle olurdu… Bu lafların kıymeti harbiyesi yoktur aslında." dedi.

Aslında tartışma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır’dan geçer" sözleri ile başlamıştı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu önce bu sözleri eleştirmişti, ardından da "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?" demişti.

Yapılan açıklamalar bu açıklamalar CHP'de rahatsızlık yarattı.

Konu Merkez Yönetim Kurulu’nda gündeme geldi, duyulan rahatsızlık İyi Parti yönetimine iletildi.

"Önce bizimle diyaloğa geçin"

İttifak ortağına "Basına açıklama yapmadan önce bizimle diyaloğa geçin" uyarısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener görüşmesinde de konu masada olacak.