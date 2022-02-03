Yunanistan'ın geri itmesi sonucu ölen düzensiz göçmen sayısı 19'a yükseldi
Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve soğuktan donarak ölen düzensiz göçmen sayısı 19'a yükseldi.
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmişti.
7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Bakan Koca: İnsanlık ölmemeli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan'ın insanlık dışı tutumuna tepki gösterdi.
Yunan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e seslenen Koca, "Sn. Thanos Plevris
Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli!" dedi.
Sn. Thanos Plevris— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2022
Yunanistan Sağlık Bakanı,
Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli! pic.twitter.com/Q4qXNEw6UO
Valilikten açıklama
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır" sözlerine yer verildi.
BASIN AÇIKLAMASI— Edirne Valiliği (@edirne_valiligi) February 3, 2022
İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır. https://t.co/4Iw3959LTf pic.twitter.com/ajrw8A3QzA
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