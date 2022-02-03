Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde dün Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmişti.

7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Bakan Koca: İnsanlık ölmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan'ın insanlık dışı tutumuna tepki gösterdi.

Yunan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e seslenen Koca, "Sn. Thanos Plevris

Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli!" dedi.

Sn. Thanos Plevris

Yunanistan Sağlık Bakanı,

Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli! pic.twitter.com/Q4qXNEw6UO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2022

Valilikten açıklama

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır" sözlerine yer verildi.