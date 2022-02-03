İstanbul'un Kartal ilçesinde balık satışı yapan iş yerleri ve semt pazarlarındaki tezgahlar kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, istavritte 13, hamside ise 9 santimetrenin altında olduğu tespit edilen balıkların satışı engellenirken, standartlara uygun olmayan balık satışı yapan esnafa işlem yapıldı.

Vatandaşların duyarlı olması istendi

Denetimler, ilçe genelinde ve semt pazarlarında devam edecek.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını isteyen Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, en çok tüketilen balıklardan istavritte 13, hamside ise 9 santimden küçük olanların satın alınmaması gerektiğini vurguladı.