Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıntı araçları parçalayıp satan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak satan şüpheli yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı ve hacizli araçların parçalanarak satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, depo sahibi İsmail Ü'yü yakaladı.
Adreste, 5'i parçalanmış 17 araç ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
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