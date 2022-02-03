Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 24 saatte metrekareye 104,7 kilogram, Elmalı ilçesinde ise 98 kilogram yağış düştü.

Yağışın akşam saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kent merkezinde rüzgar nedeniyle bazı caddelerdeki ağaçlar devrildi. Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Çatılar uçtu, su birikintileri oluştu

Rüzgar nedeniyle Döşemealtı ilçesindeki bir evin çatısı uçtu. Polis ve itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde su birikintileri meydana geldi.

Yağış, Manavgat Irmağı'nda da su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Suyun yükselmesi nedeniyle Manavgat Şelalesi’nin alt ve üst kısımları birleşti ve çağlayan görünmez hale geldi.

Şelale çevresindeki seyir terası ve bazı restoranları da su bastı.