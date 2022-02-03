Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.
Bitlis-Muş Kara yolunda sis etkili
Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü söyledi.
Bitlis-Muş kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler siste ilerlemekte güçlük çekiyor.
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