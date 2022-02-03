Van'da kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Bitlis-Muş Kara yolunda sis etkili

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bitlis-Muş kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler siste ilerlemekte güçlük çekiyor.