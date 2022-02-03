Muş'ta etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu, 3'üncü kez kapandı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 7 metreye ulaştı. Çığ riskinin de bulunduğu bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

24 saat aralıksız çalışan ekipler, yoldaki karı iş makineleri ile temizliyor. Kapanan yolun 1 kilometresi, 2 saatlik çalışma ile açılıyor.

''En kısa zamanda köylere ulaşabilmek için çaba gösteriyoruz''

Muş İl Özel İdaresi'nden şef Hakan Çolak, ''Muş İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları olarak, Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışmasındayız. 10 köy ve 21 mezraya bu yol üzerinden ulaşım sağlanıyor. Fırtına ve tipi nedeniyle özellikle kar kalınlığı 7 metreye ulaşmış durumda. 7/24 esasına göre çalışmaktayız. En kısa zamanda köylere ulaşabilmek için çaba gösteriyoruz'' dedi.