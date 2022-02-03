Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de Kocabaş Çayı taştı: Araçlar su altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı taştı. Çayın taşması sonucu otoparktaki araçlar su altında kaldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı taştı.
Çay kenarındaki otoparkta duran bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı.
Polis ve zabıta ekiplerince, sürücülerin araçlarını çekmeleri için gece boyunca anons yapıldı.
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