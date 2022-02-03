Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA/DHA
Bağcılar'da bir binanın bahçesinde göçük oluştu
[Fotoğraf: DHA]
Bağcılar’da gece saatlerinde 3 katlı bir binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği bahçede inceleme yaptı.
Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak'ta bir binanın bahçesinde göçük oluşması nedeniyle bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bir süre sokakta bekledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bölgede inceleme yaparken, polis ekipleri de güvenlik çemberi oluşturdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından iki binada yaşayan vatandaşların tahliye durumuna daha sonra karar verileceği öğrenildi.
Göçüğün yaşandığı 552. Sokak'ta 15 Aralık 2021 günü de kaldırımda çökme meydana gelmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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