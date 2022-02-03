Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 04:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna getirildi
[Fotoğraf: DHA]
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Edirne'den alınarak gece saatlerinde İstanbul Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Etiketler: Edirne Düzensiz Göçmenler İstanbul
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