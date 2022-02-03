İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak il genelinde etkisini artıracak. Yağışın gece saatlerinde Avrupa yakasında karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüşmesi bekleniyor. Rüzgar da kuvvetli esecek.

Ulaşımda aksama, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Kuzey Ege'de fırtına ve kar

Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar etkili oluyor. Kuzey Ege'de ise bugün kuvvetli poyraz bekleniyor. Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in yükseklerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Batı Akdeniz'de, Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli sağanak riski var.

Antalya çevresinde yağışın yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Deniz ulaşımında seferler iptal

Çanakkale'de fırtına sebebiyle deniz ulaşımında bazı değişikliklere gidildi. Bugün Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.