Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da terör örgütü FETÖ’nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon, FETÖ'nün yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlendi.
Terör örgütünün sözde yöneticiliğini yapan ve örgütsel faaliyetleri finans eden kişiler belirlendi.
Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller ile yurtdışında bulunan örgüt yöneticileri arasındaki yazışmalarda 10 şüphelinin faaliyetleri deşifre edildi.
Şüphelilerden 6'sı yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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