Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda arıza
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı. Seferler, teknik arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Mecidiyeköy yönüne giden metro, Nurtepe istasyonunda yolcularını indirerek tekrar Mahmutbey yönüne döndü.
Nurtepe durağındaki aktarma nedeniyle de yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) February 3, 2022
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/R4alvdU43X
Yetkililer de teknik arızayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.
Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.
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