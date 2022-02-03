Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden 5 yerleşim yerine ulaşıma sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Bitlis/Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 4 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Bitlis-Muş kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan

Kar ve tipi dolayısıyla Çayırlı’da 2, İliç’te 4, Kemaliye’de 5, Otlukbeli’de 1, Refahiye’de 7 Tercan’da 8 ve Üzümlü’de 1 olmak üzere toplam da 28 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 7 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman

Gerger'de 13, Gölbaşı'nda 1 ve Sincik ilçesinde de 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kastamonu

Azdavay ve Küre'de üçer, İnebolu ve Doğanyurt'ta da birer olmak üzere 8 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor.