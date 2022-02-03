Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.A, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.