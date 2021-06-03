Olası bir göçmen akınına karşı önlemlerini artırmayı amaçlayan Atina yönetimi, geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırında kurmaya devam ettiği güvenlik sistemini test etmeye başladı.

Yunanistan'ın, 200 kilometrelik Türkiye sınırında kuracağı güvenlik sisteminde hem fiziksel hem de dijital duvar ve bariyerler yer alıyor.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Yeni otomatik gözetleme ağının amacı ise göçmenleri erken bir evrede tespit etmek, nehirde ve karada gezen ve özel ses cihazlarıyla donatılan devriyelerle sınırı geçmelerini engellemek.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2015 ile 2016 arasında yaşanan göçmen krizinden sonra sınır güvenliğini desteklemek için tahsis ettiği 3 milyar euro'luk bütçe ile çok sayıda araştırma ve geliştirme projesi yürütülüyordu. Bu çalışmaların sonucunda çeşitli silahlar ve güvenlik sistemleri geliştirildi.

Bu sistemler, Yunanistan-Türkiye sınırı başta olmak üzere Macaristan, Letonya ve AB'nin doğu sınırlarında da test edilmeye başlandı.

Yunanistan Sınır Güvenlik Güçleri, geçtiğimiz günlerde icra edilen denemelerin sırasında kurmakta oldukları güvenlik sistemiyle ilgili bilgileri paylaştı.

Düzensiz göçmenlerin botlarını batıran, daha iyi bir hayat hayaliyle tehlikeli yollara çıkan bu kişileri yasaya aykırı şekilde zorla geri iten, Meriç Nehri üzerinden geçenleri ise dövüp eşyalarını alarak geri gönderen Yunanistan'ın, şimdi de insanlarda sağırlığa yol açabilen uzun menzilli akustik cihazları (LRAD) devreye sokmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Ses topları olarak da bilinen bu silahlar, göçmenleri sınıra yaklaşmadan caydırmak için kullanılacak.

Bir jet motorundan yüksek ses yayılabilecek

İnsanlarda panik, şok ve acı yaratan bu cihazlar yüksek desibel ile kullanıldığı zaman insanları sağır edebilir.

İnsan sağlığı açısından tavsiye edilen maksimum ses seviyesi 70 desibel iken, LRAD cihazlarının yaydığı ses seviyesi 162 desibele kadar yükselebiliyor. Bu, bir jetin yaydığı 120 desibellik sesten hayli yüksek. Bir insanın dayanabileceği ses seviyesi ise en fazla 130 desibel.

Küçük bir televizyon büyüklüğünde olan bu cihazlar askeri araçların üstünde konumlandırılarak seyyar olarak kullanılabilecek.

Utanç duvarı

Yunanistan sadece ses topları değil göç hareketini engelleyecek çelik parmaklık duvarını da çoktan inşa etmeye başlamıştı.

Önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanan demir parmaklık duvarı, sınır güvelik sisteminin omurgası konumunda olacak.

Pazarkule'de Meriç Nehri kenarında kurulan duvar 27 kilometre uzunluğunda ve 4,5 metre yüksekliğinde.

[Çelik parmaklık duvarı. Fotoğraf: AP]

8 gözetleme kulesi bulunan duvar uzun menzilli kameralar, radarlar ve yapay zekayı kullanan teknolojilerle donatılacak.

Meriç’te Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies’ten Nea Vissa köyüne kadar uzanan ve 2012’de inşa edilen 10,3 kilometrelik tel çitte de bakım-onarım çalışmaları tamamlandı.

Yapay zeka da göçmenlere karşı kullanılacak

Yapay zeka ile güçlendirilmiş yalan makinaları ve sanal mülakat robotları da sınır güvenliği çerçevesinde kullanılabilecek.

Uydu verilerinin drone'dan çekilen görüntülerle eşleştirilmesi ve avuç içi damar ağı yoluyla biyometrik kimlik tanımlama da söz konusu olabilecek.

Canlı kayıt kameralarının, yeniden yapılandırılan teknolojiler sayesinde çevredeki yeşillikleri sanal olarak silerek arkasına saklanan göçmenleri tespiti de geliştirilen teknolojiler arasında.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Avrupa Birliği ayrıca 2021 ile 2027 yılları arasında sınır kontrolüne 35 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor.