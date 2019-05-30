Yunan Çüzümü Partisi lideri Kyriakos Velopoulos, göç sorunun çözümü için ABD Başkanı Donald Trump’ı örnek alarak, Türkiye-Yunanistan sınırına duvar örülmesini istedi.

Velopoulos, "Deliği kapatmalıyız. Sızıntı iradesini önlemek için Meriç’e 6 metrelik duvar örülmeli ve mayın tarlası yapılmalı" ifadelerini kullandı ve bunun önlem amaçlı olduğunu iddia etti.

Irkçı söylemini de sürdüren Velopoulos, "Müslüman olmayan Hristiyan bir Avrupa istiyorum" dedi.

"Aşırı sağ daha tehlikeli olmaya başlıyor"

Velopoulos'un söylemlerini örnek veren Yunan basını ise, ülkede aşırı sağın yeni sayfa açtığına ve daha tehlikeli olmaya başladığına işaret ederek, Yunan siyasetçinin daha önce iftira, hakaret ve haraç skandalları ile gündeme geldiğini yazdı.

Velopoulos’un geçen yıl eski Selanik Belediye Başkanı Giannis Mpoutaris’in uğradığı ırkçı saldırı ile ilgisi olabileceği iddiaları var.

Yunanistan'da ırkçılar, Mustafa Kemal Atatürk'e "büyük şahsiyet" diyen Selanik Belediye Başkanı'na katıldığı etkinlikte saldırarak linç girişiminde bulunmuştu.

Yunanistan'da sıkışıp kalan binlerce göçmen de kötü koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Moria mülteci kampında Yunan polisin yaşlı bir kadına küfür etmesi, başka bir göçmene sopa fırlatması da hafızalardaki yerini koruyor.

Kaynak: TRT Haber