Denizin ortasında botları batırdılar, kadın, çocuk demeyip, göçmenleri denizin ortasında bıraktılar. Karaya çıkmayı başaran göçmenleri dövdüler, paralarını ve kıyafetlerini alıp, denize attılar.

Şimdi de insanda acı ve şok etkisi yaratan cihazları kullanmaya başladılar.

Haber Yunan medyasında yer aldı.

Yunan televizyon kanalları Meriç sınırına yerleştirilen yüksek desibelli cihazların görüntülerini yayınladı.

Bir jetin yaydığı ses 120 desibel, bir insanın dayanabileceği ses seviyesi ise en fazla 130 desibel iken, cihazın yaydığı ses seviyesi 162 desibele ulaşabiliyor. Bu da insanda acı, şok ve paniğe yol açıyor.

Cehennemden gelen alarm

Sözkonusu cihazlar "cehennemden gelen alarm" olarak da adlandırılıyor. Yunanistan bu cihazları göçmenlere karşı sınırda kullanmaya başlandı. Yunanistan, Türkiye sınırı boyunca kamera sistemi de kuruyor.

Sistemde, görüş mesafesi geceleri 3 buçuk kilometreyi aşan termal kameralar kullanılacak. Atina yönetimi dikenli tel çitlerini genişletmeyi de planlıyor.

Amerikan Odyoloji Doktorları Akademisi sözkonusu cihazı kısa menzilli ses silahı olarak değerlendirdi, Bu cihazın kalıcı işitme kaybına ve çeşitli kulak sorunlarına yol açabileceğini duyurdu.

Akademi, sözkonusu cihazın ABD'de kullanılmasının yasaklanması gerektiğini de savunuyor.