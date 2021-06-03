"Birçok Arap öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum."

Bu ifadelerin sahibi 49 yaşındaki Naftali Bennet, İsrail siyasetinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak girdi.

Şimdi, 12 yıldır Başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu'yu koltuğundan eden isim olarak konuşuluyor.

[İsrail’de 12 yıl Başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu ve bu ismi koltuğundan eden Naftali Bennett. Fotoğraf: Reuters]

Ailesi ABD doğumlu, hedef kitlesi aşırı sağcılar

Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.

Anne ve babası ABD doğumlu olan Bennett, siyaset hayatında çoğunlukla Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerde görüldü. 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.

İsrailli siyasetçi 2013'te, "Birçok Arap öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli" sözlerini sarf etti.

Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirdi ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer aldı.

[Bennett, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudiler için kutsal mekan sayılan Ağlama Duvarı’nda. Fotoğraf: Reuters]

Netanyahu hükümetlerinde birçok görev yürüttü

İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini öne süren Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları dahil birçok pozisyonda görev aldı.

Ülkede 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekili çıkardı.

[Bennett ve koalisyon için anlaştığı, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid. Fotoğraf: Reuters]

2 yıl başbakanlık beklentisi

İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes sonucu son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.

Mecliste 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina partisinin lideri Bennett, bu anlaşmaya göre ilk 2 yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son 2 yıl için bu görevi Lapid'e devredecek. Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İslamcı partilerden oluşan 8 ortaklı koalisyon hükümetinin bu kadar uzun ömürlü olması zor gözüküyor.