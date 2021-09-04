Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Düzce ve Erzincan'ın "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini duyurdu.

"Karadeniz sahilinde tüm illerimiz mavi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler.

Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

ERZİNCAN, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk Haritasında rengi MAVİ! Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/wN5hRquPqd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021

"Bitlis, Batman ve Bingöl 'sarı' kategoride"

Bitlis, Batman ve Bingöl'e ilişkin de açıklama yapan Koca, şu bilgileri paylaştı:

Bitlis, Batman ve Bingöl, yüzde 65’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla COVID-19 Risk Haritasında artık sarı. Bu üç ilimiz ilk dozda daha da yüksek oranlara çıkmalı. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Hayatı kolaylaştırmalıyız. Bitlisli, Batmanlı, Bingöllü dostlar! Yeni haber ne zaman?