Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk jetleri Baltık Hava Sahası'nda görev icra etti
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini ve Türk jetlerinin Baltık Hava Sahası'nda görev icra ettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra ettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir."
1⃣ Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir. pic.twitter.com/COwPtZqGND— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO Polonya
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