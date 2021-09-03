Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 20:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ortak basın açıklaması yaptı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Oktay, "Rumlar sondaja başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile biraraya geldi.
Bölgesel konular hakkında bilgi veren Oktay, "Türkiye olarak son iki aydır yoğun bir afet dönemi yaşadık ama hamdolsun hepsinin üstesinden gelmeyi başardık" dedi.
Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının şu an için risk oluşturmadığını söyleyen Oktay, gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Oktay, "Rumlar sondaja başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Doğu Akdeniz Ersin Tatar Fuat Oktay KKTC
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