TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı ve üstyapı tesislerinin açılışı ile 20 tesisin temel atma törenine katıldı.

Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile golf aracı kullanarak OSB'yi gezen Şentop, yetkililerden bilgi aldı.

Şentop, Kırklareli'nin geçimini tarım, hayvancılık ve biraz da ormancılıktan sağladığını söyledi. Kırklareli OSB'nin faaliyete geçmesiyle 44 yıllık hasretin sona ereceğini belirten Şentop, bu yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şentop, Türkiye'nin dünya devletleri arasında sözüne, kararına itibar edilen önemli bir ülke olduğunu dile getirerek, bu konuda Türkiye'nin sanayi yatırımları ve sanayisinin önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

"Organize sanayi bölgelerimizin sayısı 350'yi aşmış bulunuyor"

Şentop, şöyle devam etti:

"Kalkınmamızın itici gücünü teşkil eden sanayimizin kümelendiği bölgeler de özellikle son çeyrek asırda organize sanayi bölgelerimizdir. İlk temelleri aslında 1960'lı yıllarda atılan organize sanayi bölgelerimizin sayısı bugün Türkiye genelinde 350'yi aşmış bulunuyor. Ülkemize çağ atlatan organize sanayi bölgelerimizde faaliyet gösteren binlerce fabrika üretim yapıyor, yüz binlerce kardeşimiz, vatandaşımız istihdam ediliyor. Bugün açılışını yapacağımız ve yeni istihdam kapıları açacak, insanlarımızın huzuruna, refahına katkıda bulunacak tesisler de OSB içinde yer alıyor."

Şentop, 2500 dönüm alanda 106 sanayi parselinin olduğu Kırklareli OSB'de 90 firmanın bulunduğunu, bunlardan 40'ının üretim faaliyetine başladığını ifade etti.

Diğer firmaların da en kısa zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını belirten Şentop, "6500 kardeşimiz için ilk etapta geçim kapısı haline gelecek. 6500 çalışan, aileleriyle beraber en az 25 bin nüfuslu, aslında bir şehir demektir. OSB, tam kapasite çalışmaya başladığında işsizlik, Kırklareli'nin gündeminden düşecektir inşallah" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden sonra Trakya'da ikinci büyük organize sanayi bölgesinin Kırklareli OSB olacağını söyledi.

"Yatırımcılarımızın bu avantajı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum"

Kırklareli OSB'nin en büyük avantajının Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 95 kilometre, Çorlu Havalimanı'na 105 kilometre, İstanbul Havalimanı'na 160 kilometre, Tekirdağ'daki Asya Port Konteyner Limanı'na 115 kilometre, İstanbul Ambarlı Limanı'na 180 kilometre, Bulgaristan Burgas Limanı'na ve Havalimanı'na 130 kilometre uzaklıkta bulunması olduğuna işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu ağlarının kesiştiği bir merkezde yer alıyor esasen. Bunun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu'yla bağlantılı olması, fabrikalarımızda yapılan üretimin hızlı ve emniyetli bir şekilde pazara nakledilmesini sağlayacaktır. Sınır kapılarımıza yakın olması, Kırklareli OSB'yi cazip hale getirmektedir. Yatırımcılarımızın bu avantajı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum."

"Son 12 ayda ihracatımız 207 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır"

Şentop, koronavirüs salgınının bütün dünya ekonomilerini olağanüstü şekilde olumsuz etkilediğini anımsattı.

Salgının ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere ekonomilerde büyük gerilemelere yol açtığını vurgulayan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, bütün olumsuzluklara rağmen geçen yılı 1,8 büyümeyle kapatmıştı. Bu yıl da büyüme hızımız çok önemli ölçüde artarak devam etmektedir. Birinci çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüme gerçekleşmiştir. Bu oran ülkemizi kalkınma hızı konusunda diğer bütün ülkelerden pozitif bir şekilde ayrıştırmıştır. Yıllık toplam büyümenin yüzde 9'un üzerinde, 10'a yakın bir oran olacağını tahmin ediyor ilgili arkadaşlarımız. Aynı durum ihracat rakamlarımız için de geçerlidir. Son 12 ayda ihracatımız 207 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlandığımız süreçte bu kırdığımız rekorlar bizi ayrıca bir mutluluk, sevinç ve gurur vermektedir."

Şentop, kırılan her rekorda en büyük payın işçi, çiftçi, emekçi ve sanayicilere ait olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs salgınının bıraktığı olumsuz izleri de en kısa sürede silmek istediklerini belirten Şentop, "Salgın tehdidinden bütünüyle kurtulduğumuzda şartların çok daha iyileşmesini bekliyoruz. 20 yıllık süreçte yaptığımız altyapı yatırımlarının meyvelerini verdiğini görüyoruz. Ülkemiz üretim, depolama, ulaşım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirme kapasitesine sahiptir. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Kara, hava ve deniz yolu ulaşımı açısından ülkemizin sunduğu imkanlar, Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmiştir. Kırklareli de bu cazibeden payını alan illerden birisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Şentop, koronavirüs salgınının insanlığın belki de yüzlerce yılda bir gördüğü büyük felaketlerinden olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin bütün dünyayı sarsan bu felaket karşısında dimdik durmayı başarmış ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"Bugüne kadar bunların hepsini sukutuhayale uğrattık"

"Bunu Türkiye'nin doğru yönetilmesine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bazıları ekonomimizin temellerinin sağlam olmasından çok memnun değil. Onlar, kendi istikballerini Türkiye'nin ekonomi alanında tökezlemesine bağlayanlar." ifadelerini kullanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar bunların hepsini sukutuhayale uğrattık. Bundan sonra da sukutuhayale uğratmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin çalışkanlığı, sanayimizin dinamizmi sayesinde felaket tellallarının bütün ümitleri, beklentileri boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da aşağı yukarı her ay Türkiye'yle ilgili beklentileri, tahminleri revize etmeye, yukarıya doğru artıyor. Revize etmeye devam ettiklerini takip ediyoruz.

Türkiye’nin bu yılki büyüme tahminlerini de yakın zamanda birçok derecelendirme kuruluşu yukarıya doğru revize etti. 'Dağ ne kadar yüce olsa da üstünden yol aşar.' derler. Biz de önümüze çıkan bütün engelleri millet olarak, devlet olarak aşmayı, hızımızı artırarak aşmayı ve yolumuza devam etmeyi sürdüreceğiz."