Çankırı mavi kategorideki iller arasına geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Çankırı'nın COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."
ÇANKIRI, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk Haritasında rengi MAVİ! Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/UonEzrCk2j— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021
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