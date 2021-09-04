Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Çankırı'nın COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."