Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanlarımız, ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık. Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin."