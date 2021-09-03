Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’si kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yurt genelinde bugün çıkan 8 orman yangınından 7'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından yurt genelindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.
"8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahramanlarımız, ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık. Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin."
Kahramanlarımız, ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 3, 2021
Bugün çıkan 8 orman yangınının 7’sini kontrol altına aldık.
Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin. #YangınıÖnle #SebepOlma pic.twitter.com/gzUcJgV2sw
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