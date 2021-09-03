Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 18:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.
Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.
Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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