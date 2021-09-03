Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kıranyer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Dağlık alanda yayılan yangın, havadan 3 helikopter, karadan ise 13 arazözün katılımı ve 3 itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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