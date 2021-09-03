Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sinop'ta heyelan anı kamerada
Sinop'ta dün yaşanan yağışların ardından bir köye elektrik arızasına giden ekip, heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldı. Heyelan anları ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Dibekli köyünde meydana gelen elektrik arızası için yola çıkan ekip, Ciroğlu yolu üzerinde kayaların düştüğünü fark ederek yol üzerinde beklemeye başladı.
Saniyeler içinde toprak kütlesi dağdan koparak yola düştü.
O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Yolun kapanmasının ardından bölgeye iş makineleri sevk edildi.
Mahsur kalan ekip kurtarıldı.
Etiketler: Elektrik Sinop Yağış Cep Telefonu
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